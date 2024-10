IVIPRO DAYS 2024 a Trieste l'1 e il 2 novembre, scopriamo le novità di questa edizione

Un secondo omaggio sarà quello a Guglielmo Marconi, a 150 anni dalla nascita: Sara De Martini del Comune di Bologna e Lara Oliveti di Melazeta presenteranno in questa occasione l'acceleratore pubblico Bologna Game Farm e il nuovo videogioco dedicato a Marconi .

Anticipati da una serie di appuntamenti che avranno inizio il 14 ottobre, gli IVIPRO DAYS 2024 si apriranno con un omaggio a Franz Kafka nell'anno del centenario della morte, in compagnia di ZaQ Chojecky e del team polacco di Ovid Works, autore di Metamorphosis.

Nel corso dell'evento verranno annunciati i vincitori del Premio IVIPRO 2024 per le migliori tesi di laurea sul videogioco e verrà effettuata la proiezione di Grand Theft Hamlet , l'originale cortometraggio che mette insieme GTA e Amleto, diretto da Sam Crane (presente a Trieste) e Pinny Grylls, premiato al South by Southwest Festival di Austin.

Gli IVIPRO DAYS 2024 si terranno a Trieste l'1 e il 2 novembre , con un'edizione che anche stavolta si svolgerà nella cornice del Trieste Science+Fiction Festival e promette tante interessanti novità al fine di "sensibilizzare e divulgare, condividere esperienze e best practice".

Non solo sviluppatori

Agli IVIPRO DAYS 2024 si parlerà anche di critica videoludica con persone che hanno svolto questa professione, come l'ex caporedattore di ConsoleMania Alex Rossetto, Fabrizia Malgieri (IULM Università, Corriere della Sera) e Gianluca "Ualone" Loggia.

Una sequenza di Enotria: The Last Song

Durante l'evento verrà inoltre affrontato il tema della preservazione videoludica: a parlarne insieme ad Andrea Dresseno (Associazione IVIPRO) ci saranno Andrea Pachetti di Quattro Bit, lo storico del videogioco Damiano Gerli e Daniele De Bortoli dell'Associazione 12 Bit.

Infine ci sarà una tavola rotonda realizzata in collaborazione con l'evento IN/VISIBIL3, intitolata "Il futuro è al margine. Contaminazioni impreviste tra periferie geografiche e ludiche", con Mario Alvise di Bernardo e Marco Spelgatti, e due lecture tenute da Jonas e Verena Kyratzes di Croteam e Ivan De Gregori di Jyamma Games, il team di Enotria: The Last Song.

L'edizione 2024 degli IVIPRO DAYS si svolgerà presso lo Sci-Fi Dome allestito in Piazza della Borsa a Trieste. Sarà possibile accedere gratuitamente all'evento previa registrazione su Eventbrite, fino a esaurimento posti.