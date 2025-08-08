Rod Fergusson lascia Blizzard e la direzione della serie Diablo: lo ha annunciato lui stesso, con un post pubblicato sui social in cui parla della sua esperienza con il franchise e si augura che continui a riscuotere il successo di sempre.
"Dopo cinque anni passati a portare avanti il franchise di Diablo con quattro grandi lanci, è giunto per me il momento di lasciare Blizzard e Microsoft, spada in mano, e vedere cosa mi riserva il futuro" ha scritto Fergusson nel suo messaggio.
"I team sono pronti per il successo, con un entusiasmante calendario di uscite all'orizzonte. Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che abbiamo costruito insieme e non vedo l'ora di scoprire cosa riserverà il futuro a Diablo e a me."
Rod Fergusson è entrato in Blizzard nel 2020, dopo aver lavorato per diversi anni alla serie Gears of War come capo di The Coalition e, prima dell'acquisizione del franchise da parte di Microsoft, presso Epic Games.
Le reazioni di Blizzard e Xbox
Se è vero che la Stagione 9 di Diablo 4 ci ha fatto un po' storcere il naso, non c'è dubbio che la serie Blizzard sia stata capace di coinvolgere milioni di giocatori e di offrire contenuti post-lancio di grande spessore e qualità, appunto sotto la direzione di Fergusson.
Dopo il suo annuncio, la presidente di Blizzard, Johanna Faries, ha detto che "guidare un franchise come Diablo richiede un talento raro, visione e capacità di collaborazione. Grazie, Rod, per aver portato tutte queste qualità in abbondanza. Il futuro di Sanctuary è più luminoso grazie all'impatto che hai avuto!"
Il capo di Xbox, Phil Spencer, ha invece scritto: "Hai portato forza, fuoco infernale e visione a uno dei franchise più iconici del mondo videoludico. Giocare a Diablo 4 con te è stato fantastico: grazie per tutto ciò che hai dato al gioco e alla community."