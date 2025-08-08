Rod Fergusson è entrato in Blizzard nel 2020 , dopo aver lavorato per diversi anni alla serie Gears of War come capo di The Coalition e, prima dell'acquisizione del franchise da parte di Microsoft, presso Epic Games.

" I team sono pronti per il successo , con un entusiasmante calendario di uscite all'orizzonte. Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che abbiamo costruito insieme e non vedo l'ora di scoprire cosa riserverà il futuro a Diablo e a me."

"Dopo cinque anni passati a portare avanti il franchise di Diablo con quattro grandi lanci , è giunto per me il momento di lasciare Blizzard e Microsoft, spada in mano, e vedere cosa mi riserva il futuro" ha scritto Fergusson nel suo messaggio.

Rod Fergusson lascia Blizzard e la direzione della serie Diablo : lo ha annunciato lui stesso, con un post pubblicato sui social in cui parla della sua esperienza con il franchise e si augura che continui a riscuotere il successo di sempre.

Le reazioni di Blizzard e Xbox

Se è vero che la Stagione 9 di Diablo 4 ci ha fatto un po' storcere il naso, non c'è dubbio che la serie Blizzard sia stata capace di coinvolgere milioni di giocatori e di offrire contenuti post-lancio di grande spessore e qualità, appunto sotto la direzione di Fergusson.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Dopo il suo annuncio, la presidente di Blizzard, Johanna Faries, ha detto che "guidare un franchise come Diablo richiede un talento raro, visione e capacità di collaborazione. Grazie, Rod, per aver portato tutte queste qualità in abbondanza. Il futuro di Sanctuary è più luminoso grazie all'impatto che hai avuto!"

Il capo di Xbox, Phil Spencer, ha invece scritto: "Hai portato forza, fuoco infernale e visione a uno dei franchise più iconici del mondo videoludico. Giocare a Diablo 4 con te è stato fantastico: grazie per tutto ciò che hai dato al gioco e alla community."