Diablo 4, stagione 9: vale la pena tornare a Sanctuarium?

Mettiamoci nei panni dei giocatori che si avvicinano a Diablo IV per la prima volta, per esempio tutti quelli che stanno approfittando del PlayStation Plus di questo mese: loro si trovano a giocare una versione notevolmente migliorata del titolo che Blizzard ha immesso sul mercato più di due anni fa, com'è normale che sia con i live service. Nel tempo questi titoli sono aggiornati più e più volte, spesso seguendo i suggerimenti e i desideri del pubblico, qualche volta invece no. Non è raro che gli sviluppatori facciano qualche passo più lungo della gamba che si trasforma in uno scivolone, e non sempre fanno marcia indietro. Ma tutti gli altri che hanno seguito la strana parabola di Diablo IV come si potrebbero rapportare a una stagione numero nove, in cui per l'ennesima volta si ricomincia da capo l'avventura a Sanctuarium? Bastano poche novità e qualche cambiamento a tenere ancora in piedi l'ultima fatica Blizzard o c'è davvero bisogno di una nuova espansione? Proviamo a rispondere a questa domanda partendo da un'altra: come sono questi Peccati degli Horadrim?

I peccati degli Horadrim Per chi non lo sapesse, gli Horadrim sono un antico ordine fondato per sconfiggere i Primi Maligni con l'aiuto di Tyrael e delle sue pietre dell'anima. Secoli prima di Diablo IV, gli Horadrim riuscirono nel loro intento, non senza grandi sacrifici. Il più importante degli Horadrim è stato indubbiamente Deckard Cain, che ci ha accompagnato in Diablo e Diablo II, trovando poi la morte in Diablo III: se pensavate che Blizzard non l'avrebbe riesumato nel quarto capitolo, vi sbagliavate. Precisiamo che Cain non torna di persona, è il suo retaggio a parlare per lui. La nuova questline, infatti, ci vedrà scavare nei segreti degli Horadrim: inizia a Cerrigar, dalla druida Bryona, e ci porterà a cercare le Reliquie di Sangue sigillate da Donan durante la campagna principale, reliquie che stanno diventando sempre più fragili e rischiano di liberare il demone Astaroth, che potrebbe tornare a mettere Sanctuarium a ferro e fuoco. Inutile dire che Astaroth si libererà comunque dalla sua prigione e dovremo affrontarlo in un nuovo scontro più complesso e sofisticato, probabilmente tra i migliori di Diablo IV. Nessuna sorpresa: è una delle aggiunte più pubblicizzate dell'aggiornamento e diventerà uno dei boss che imparerete a sconfiggere ancora e ancora nel corso della stagione. L'iter è sempre il solito. Se avete già completato la campagna, potete intraprendere la nuova missione con un personaggio nel reame Eterno o stagionale, sbloccando le varie funzionalità della stagione strada facendo. La nuova missione si completa in poche ore ed esprime la volontà di Blizzard di raccontare la storia di Diablo IV a spizzichi e bocconi attraverso le stagioni, approfondendo certi aspetti dell'immaginario o alcuni personaggi. È una scelta controversa; sono sottotrame interessanti che arricchiscono l'affresco del franchise, ma al tempo stesso sembrano estemporanee, inconsistenti: riempitivi in attesa della vera ciccia nella prossima espansione. Gli Incantesimi Horadrici sono la caratteristica principale dell'aggiornamento Ogni stagione di Diablo IV è caratterizzata da una meccanica inedita che stravolge (o quasi) il gameplay collaudato delle classi, permettendo l'invenzione di build inedite e originali, tra le quali spiccano quelle più popolari e performanti che, come si suol dire, diventano "meta". In questa stagione abbiamo gli Incantesimi Horadrici, che permettono di personalizzare le abilità di classe con una certa fantasia combinando tre elementi: il Catalizzatore, che stabilisce la funzione aggiuntiva di un incantesimo, facendolo brillare sulla barra delle azioni quando pronto; l'Infusione, che attribuisce all'incantesimo le sue capacità offensive e, a un certo punto, indebolisce anche i nemici; e l'Arcanum, infine, che garantisce una pletora di effetti specifici in sinergia con il Catalizzatore. Diablo 2: ripercorriamo 25 anni dell'aRPG che ha cambiato la storia La progressione nella stagione 9 ruota tutta intorno alle combinazioni di Incantesimi Horadrici e Gioielli Horadrici, un nuovo tipo di gemma che possiamo fabbricare dalla difficoltà Tormento in poi e incastonare in anelli e amuleti per potenziare le nostre abilità modificate. Tutti i materiali necessari a costruire Incantesimi e Gioielli Horadrici, come i Tomi Horadrici e i Frammenti di gemma, si trovano nelle Camere rinforzate degli Horadrim, spedizioni a tempo in miniatura nascoste nelle Spedizioni da Incubo, che Blizzard ha riprogettato per l'occasione - insieme al sistema degli affissi - aggiungendo nuovi ostacoli e sfide. I cosiddetti Incubi Crescenti, ad esempio, rappresentano una gradita alternativa endgame alle vecchie spedizioni, essendo combinazioni casuali di tre spedizioni consecutive a difficoltà crescente che culminano nello scontro col summenzionato e redivivo Astaroth.