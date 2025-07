I giochi "gratis" per PS4 e PS5 del PlayStation Plus Essential di luglio sono disponibili da oggi

Tutti e tre i giochi sono dunque disponibili a partire da oggi e possono essere scaricati dagli abbonati ai livelli Essential, Extra e Premium, oltre a una serie di bonus distribuiti da Sony per festeggiare il 15° anniversario del programma PlayStation Plus.

Ricordiamo dunque la lista dei titoli disponibili da oggi per gli abbonati a tutti i livelli di Plus, come annunciato la scorsa settimana da Sony:

Seguendo il classico modus operandi dell'iniziativa Sony, ricordiamo che i giochi "gratis" per PS4 e PS5 del PlayStation Plus Essential del mese di luglio sono disponibili da oggi , martedì 1 luglio 2025, con tre giochi di notevole interesse che possono essere scaricati e giocati da tutti gli abbonati a qualsiasi livello del servizio.

I tre giochi e i bonus aggiuntivi

Diablo 4 ha bisogno di ben poche presentazioni: nuovo capitolo di una serie storica, che di fatto ha costruito una sorta di genere a sé stante, si tratta dell'ultima evoluzione dell'action RPG hack and slash da parte di Blizzard, che si prospetta un titolo ancora a lungo termine.

Il gioco riceverà un esteso supporto nel corso degli anni, destinato a durare ben 10 anni nei progetti di Blizzard, e con un 2025 ricco di novità oltre a una grossa espansione prevista nel 2026, dunque il download gratuito da Plus può rappresentare l'inizio di una grande avventura.

The King of Fighters XV rappresenta il ritorno di una serie storica dei picchiaduro da parte di SNK, che ha ormai abbandonato la grafica in 2D per abbracciare quella in 3D ma senza tradire la sua struttura tipica, che è rimasta sostanzialmente intatta. Anche in questo caso si tratta di un titolo che potrebbe durare a lungo grazie al supporto post-lancio.

Infine, Jusant è un'esperienza alquanto diversa, trattandosi di una particolare avventura tutta incentrata sulla scalata, nella quale interpretiamo un ragazzo esploratore intenzionato a raggiungere vette inesplorate scalando, risolvendo enigmi e scoprendo i segreti di una vecchia civiltà.

Oltre a questi, gli abbonati a PlayStation Plus Essential possono accedere a diversi vantaggi per come bonus per il 15° anniversario, ovvero i seguenti:

Versione di Prova di WWE 2K25 per gli abbonati Premium

Versione di Prova di Monster Hunter Wilds (dal 30 giugno) per gli abbonati Premium

Offerte del weekend esclusive per gli abbonati (ogni livello) dal 27 al 29 giugno

Un pack per Valorant esclusive per PS Plus

Nuovi tornei di PlayStation Tournaments dal 28 giugno per giochi come EA Sports FC, NBA 2K e non solo (si vincono valute in-game, avatar PSN, crediti per Sony Pictures Core)

Sony Pictures Core, fino al 12 agosto, darà uno sconto del 15% su oltre 2.000 film per gli abbonati Premium

Dal 28 giugno al 29 giugno l'online sarà gratuito per tutti per giocare con le modalità multigiocatore

A questo punto attendiamo l'annuncio dei nuovi giochi dei livelli Extra e Premium, di cui è stato già svelato un primo gioco come novità disponibile al lancio.