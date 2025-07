Samsung Galaxy Watch 8 Classic si svela grazie a nuovi leak

Ci siamo quasi, manca poco più di una settimana all'attesissimo evento Galaxy Unpacked di Samsung, che rappresenterà per la compagnia sudcoreana la miglior occasione per togliere il velo ai suoi nuovi dispositivi, andando a comprendere Samsung Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 FE e, ultimo ma non per importanza, Galaxy Watch 8. Nel frattempo, un nuovo leak trapelato in Rete nel corso delle ultime ore avrebbe mostrato nuovi scatti di Samsung Galaxy Watch8 Classic: scopriamone insieme tutti i dettagli.

I nuovi scatti di Samsung Galaxy Watch8 Il noto informatore Setsuna Digital avrebbe condiviso sulla piattaforma social Weibo alcune foto di Samsung Galaxy Watch8 nella sua variante Classic. Entrando nel merito delle nuove foto dal vivo, il modello in questione presenta una cassa in metallo, abbinata ad un cinturino nero in pelle. Il nuovo modello include due tasti laterali e quella che sembrerebbe a tutti gli effetti essere una ghiera girevole, utile per la navigazione tra le varie app. Samsung Galaxy Watch8 Classic Quanto alle prestazioni vere e proprie, stando alle ultime indiscrezioni possiamo non aspettarci cambiamenti davvero significativi: Samsung Galaxy Watch 8 potrebbe infatti mantenere il chip proprietario Exynos W1000, lo stesso visto un anno fa sulla serie Samsung Galaxy Watch 7.