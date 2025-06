Samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7 non sono più un mistero, grazie agli ultimi leak

Manca ormai poco più di una settimana all'evento Galaxy Unpacked, che rappresenterà per Samsung la migliore occasione per togliere il velo ai suoi prossimi modelli pieghevoli, rispettivamente Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 , oltre che il modello entry-level Galaxy Z Flip7 FE. Nel frattempo, un leak trapelato in Rete nelle ultime ore avrebbe svelato gran parte delle specifiche tecniche di entrambi i modelli: scopriamole insieme.

Al suo interno troveremo verosimilmente il chip proprietario Exynos 2500 . Lo spessore in questo caso sarebbe pari a 6,5 millimetri da completamente aperto, che aumenterebbero a 13,7 millimetri da chiuso, con un peso totale di 188 grammi. Tutto sarà alimentato presumibilmente da una batteria da 4300 mAh di capacità, di cui non conosciamo però le precise funzioni di ricarica.

Samsung Galaxy Z Fold7: le specifiche tecniche

È poi il turno di Samsung Galaxy Z Fold7, che dovrebbe invece offrire un display esterno da 6,5 pollici di diagonale e un display interno da 8 pollici di diagonale. Tutto sarà alimentato con ragionevole certezza dal chip Snapdragon 8 Elite, protagonista indiscusso della maggior parte dei top di gamma usciti quest'anno. Passiamo poi al comparto fotocamere, dove troveremo un sensore principale da 200 megapixel, abbinato a un sensore frontale da 10 megapixel.

Samsung Galaxy Z Fold7

In questo caso lo spessore sarà significativamente ridotto, pari ad appena 4,2 millimetri da aperto, che aumenteranno a 8,9 millimetri da chiuso, con un peso di circa 215 grammi. L'uscita di entrambi i modelli è attualmente prevista ad agosto, circa un mese dopo la presentazione ufficiale che ricordiamo si terrà il prossimo 9 luglio, in quel di New York. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.