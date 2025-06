I render ufficiali svelano le colorazioni di Samsung Galaxy Z Flip7 e Flip 7 FE

Di contro, Samsung Galaxy Z Flip7 FE sarà disponibile esclusivamente in due colorazioni, Black e White . Quest'ultimo modello sarà essenzialmente basato sul precedente Samsung Galaxy Z Flip6, mantenendo in questo caso le stesse dimensioni del display, a fronte di un prezzo inferiore rispetto al modello standard.

Quando usciranno Samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE

Al momento non conosciamo ancora una data d'uscita precisa per Samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE. Vi ricordiamo intanto l'evento dedicato Galaxy Unpacked, che si terrà il prossimo 9 luglio in quel di New York e rappresenterà l'occasione per svelare anche Samsung Galaxy Watch 8, la nuova linea di smartwatch della compagnia.

Le colorazioni di Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Chiaramente vi ricordiamo come sempre che si tratta di indiscrezioni che dovranno essere confermate (o smentite) direttamente dalla compagnia sudcoreana in occasione dell'evento di cui sopra. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.