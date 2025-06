Lo smartphone POCO F7 è disponibile su Amazon: prestazioni migliorate e nuovo design

Lo smartphone POCO F7 è ufficialmente disponibile su Amazon in diverse varianti. Le colorazioni tra cui scegliere sono tre: bianco, argento e nero , nelle versioni da 12+256GB o da 12+512GB. Questi device stabiliscono un nuovo punto di riferimento per le performance di un flagship della sua categoria, ed è accessibile a un pubblico sempre più vasto. Scopriamo di seguito tutte le offerte e le caratteristiche del prodotto . Nel frattempo, vi ricordiamo che nelle prossime settimane arriverà la nostra recensione.

Versioni e prezzi

Partiamo dall'Edizione Silver, probabilmente la più particolare e interessante. La versione da 12+256GB è attualmente in sconto e costa 399,90 € invece di 449,90 €. La versione da 12+512GB costa invece 449,90 € invece di 499,90 €. Potete acquistare la versione che preferite attraverso i box qui sotto. Lo stesso discorso vale per la versione bianca, disponibile in entrambe le versioni. Potete trovarle nei box sottostanti. Infine, la versione in colore nero è disponibile qui sotto nelle stesse varianti.