Pixel Camera si aggiorna: sparisce una funzione, ma arrivano piccole migliorie grafiche

La nuova versione dell'app Pixel Camera è ora disponibile per un'ampia platea di utenti Android. L'aggiornamento 9.9 non rivoluziona l'esperienza d'uso, ma si distingue per una scelta che farà discutere: la rimozione della funzione Social Share, uno strumento utile che permetteva di inviare rapidamente gli scatti recenti ad app compatibili direttamente dalla fotocamera . Introdotta come scorciatoia per condividere contenuti con un semplice swipe verso l'alto sull'anteprima della foto, la funzione permetteva di selezionare fino a tre app preferite, più Quick Share. Ora, tutto questo scompare senza alcun sostituto diretto.

Icone più chiare e un’anteprima dell’hub educativo in arrivo

Accanto alla rimozione del Social Share, l'aggiornamento introduce piccole modifiche estetiche, in particolare nella visualizzazione dei timer. Le icone che rappresentano i tempi di scatto da 3, 5 e 10 secondi sono state riviste per migliorare la leggibilità dei numeri, rendendo l'interfaccia leggermente più chiara e intuitiva, soprattutto in condizioni di luce difficile. Il cambiamento è minimo, ma si inserisce in quella serie di micro-ottimizzazioni che rendono l'uso quotidiano dell'app più fluido.

Google Pixel

Nell'interfaccia della fotocamera, però, non si nota ancora traccia dell'hub educativo annunciato nel Feature Drop di giugno 2025. Secondo Google, questa funzione debutterà nei prossimi giorni come aggiornamento lato server e sarà visibile sotto forma di un punto interrogativo fisso in alto a destra nel mirino della fotocamera. Toccandolo, gli utenti potranno accedere a una sezione dedicata a suggerimenti, esempi e tutorial per ogni modalità di scatto, con l'obiettivo di rendere la fotografia più accessibile anche a chi non è esperto.