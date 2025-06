Google Pixel 10 Pro Fold avrà una cerniera più sottile, secondo un rumor

Manca ancora più di un mese all'uscita della nuova serie Google Pixel 10, che comprenderà il modello standard, Google Pixel 10 Pro, Google Pixel 10 Pro XL e ovviamente il nuovo modello pieghevole, Google Pixel 10 Pro Fold. Nel frattempo, un rumor delle ultime ore suggerirebbe caratteristiche interessanti per quest'ultimo, che entrerà così in seria concorrenza con gli altri modelli già presenti da tempo sul mercato, come HONOR Magic V3 o l'imminente Samsung Galaxy Z Fold7: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Google Pixel 10 Pro Fold: cerniera sottile e certificazione IP68 Secondo quanto riportato dal portale AndroidHeadlines, Google Pixel 10 Pro Fold potrebbe avere una cerniera significativamente più sottile e ridotta rispetto al precedente Google Pixel 9 Pro Fold, uscito l'anno scorso. Cambiamenti attesi di conseguenza anche per il display, che potrebbe passare da 6,3 pollici a 6,4 pollici di diagonale. Google Pixel 10 Pro Fold Le novità non finiscono qui, dal momento che Google Pixel 10 Pro Fold potrebbe diventare a tutti gli effetti il primo modello di smartphone pieghevole dotato di certificazione IP68, che ne attesterebbe dunque la resistenza all'acqua e alla polvere. Per fare un rapido confronto con i modelli attualmente presenti sul mercato, gli ultimi pieghevoli realizzati da Samsung (come Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6) offrono una certificazione IP48.