Google prende in giro Apple con il nuovo teaser del Pixel 10? Vediamo il video promozionale

Il video teaser

Questo video è stato pubblicato su YouTube dall'account Made by Google in previsione dell'evento ufficiale che si terrà il 20 agosto. Quel giorno, lo ricordiamo, verranno presentati ufficialmente i nuovi smartphone della gamma Pixel 10, nonché i nuovi Pixel Watch 4 e le cuffie Pixel Buds 2a. Ad ogni modo, la prima metà del video si concentra sulle forme del nuovo smartphone in un gioco di luci e ombre, per poi svelarsi interamente. In questo caso sembra si tratti del Pixel 10 Pro, considerando il sensore di temperatura.

"Se compri un telefono nuovo per una funzionalità che arriverà presto... ma questo "presto" dura da un anno intero... forse dovresti cambiare la tua definizione di "presto". Oppure, potresti semplicemente cambiare telefono", si sente nel teaser, con tanto di motto "Chiedi di più al tuo telefono".