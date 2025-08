Google Home si rinnova: l’interfaccia presenta nuovi controlli multimediali

In attesa del Material 3 Expressive, nuovo design atteso per il mese di settembre, diverse applicazioni e vari dispositivi iniziano ad aggiornarsi per adattarsi all'interfaccia inedita. È il caso di Google Home, che presenta piccole novità volte a offrire un'esperienza più accessibile e funzionale. La nuova interfaccia si concentra in particolar modo sui controlli multimediali per dispositivi come Nest Hub, Google TV e speaker. Vediamo quindi tutti i dettagli.

Le novità Come vi abbiamo anticipato, si tratta di piccole novità che rendono l'interfaccia più coerente con il debutto del design Material 3 Expressive. In questo caso possiamo vedere la scheda "In riproduzione". Il precedente anello per la regolazione del volume è stato sostituito da un semplice (e forse più comodo) slider, con il pulsante play/pausa posizionato sulla destra. Cambiano anche i pulsanti attivi, che hanno una forma a pillola, mentre quelli inattivi sono rappresentati da rettangoli arrotondati. La nuova interfaccia di Google Home (Fonte: 9to5Google) Tra le altre novità troviamo anche delle scorciatoie, come "Apri telecomando" per utilizzare al meglio dispositivi Google TV. In ogni caso, Google parla di un'esperienza ancora più rapida e funzionale. Questo aggiornamento fa parte della versione 3.37 Android, precisamente nel programma Public Preview, quindi non sappiamo ancora quando sarà disponibile anche su iOS.