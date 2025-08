Altri giochi Nintendo Switch 1 sono stati aggiornati per funzionare meglio su Switch 2

I lavori proseguono e, occasionalmente, Nintendo pubblica mandate di patch per aggiornare vari titoli tutti insieme, come abbiamo visto anche nei giorni scorsi, risolvendo diversi problemi che sono stati rilevati nel catalogo precedente.

La compagnia ha anche aperto una pagina sul proprio sito ufficiale specificamente dedicata alla situazione relativa alla retro-compatibilità tra le due console, dimostrando come la stragrande maggioranza dei giochi funzioni sulla nuova macchina ma anche come vari di questi necessitino ancora di aggiornamenti per funzionare al meglio su Switch 2.

Nintendo si è impegnata a fornire una compatibilità quasi totale dei giochi Nintendo Switch 1 su Switch 2 , ma trattandosi di un lavoro di notevoli dimensioni sta ancora continuando ad applicare aggiornamenti sul catalogo, come vediamo con questa nuova mandata di patch per far funzionare meglio alcuni giochi su Switch 2.

Una situazione in evoluzione

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una "batch di patch", per così dire, una mandata di aggiornamenti in questo caso un po' meno sostanziosa rispetto ad alcuni visti in precedenza, che correggono il funzionamento di cinque giochi per Switch 1 che presentavano problemi su Nintendo Switch 2.

Un'immagine di Disgaea 7

Non si tratta di titoli particolarmente diffusi o popolari, ma alcuni di questi sono considerati un po' dei cult e gli utenti saranno indubbiamente felici di sapere che ora dovrebbero funzionare al meglio sulla nuova console.

Ecco la lista:

Cotton Reboot High Tension

D.C.III: Da Capo III - Plus Story

DarkStar One: Nintendo Switch Edition

Disgaea 7: Hour of Darkness

Vagante

Come fatto notare da varie fonti, risulta particolarmente interessante il caso di DarkStar One, considerando che Nintendo aveva recentemente pubblicato una comunicazione sulla pagina eShop informando dei problemi incontrati dal gioco su Switch 2.

Sembrava che il titolo dovesse rimanere una "Switch 1 Edition", per così dire, considerando la comunicazione chiara sui problemi legati al funzionamento su Switch 2, ma evidentemente la compagnia si è impegnata per garantire la compatibilità piena.

Questo, se non altro, dimostra che Nintendo ha intenzione comunque di estendere il supporto alla retrocompatibilità il più possibile nel corso dei prossimi mesi.

Nintendo ha inoltre pubblicato alcune comunicazioni su problemi rilevati nel funzionamento su Switch 2 anche per Monster Rancher 1 & 2 DX, Marco & the Galaxy Dragon e Windjammers, con alcuni rallentamenti per i primi due e qualche problema di audio per il terzo.