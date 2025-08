Apple prepara la sua risposta a ChatGPT: nasce un team dedicato all’IA conversazionale

La nuova squadra "Answers, Knowledge and Information" punta a creare un'esperienza di ricerca simile a quella dei chatbot intelligenti.

Apple ha deciso di cambiare strategia nel campo dell'intelligenza artificiale. Dopo un approccio inizialmente cauto, la società di Cupertino sembra ora intenzionata a competere direttamente con servizi come ChatGPT, avviando lo sviluppo di un proprio sistema di ricerca basato sull'IA. A rivelarlo è l'ultima newsletter Power On di Mark Gurman, secondo cui l'azienda ha recentemente costituito un nuovo team chiamato Answers, Knowledge and Information (AKI).

Un cambio di rotta dopo i ritardi di Siri Negli ultimi mesi, Apple Intelligence - il pacchetto di funzionalità IA presentato durante la WWDC - non ha riscosso il successo sperato. Alcune funzioni come Genmoji o il riassunto delle notifiche non hanno convinto, mentre il tanto atteso rinnovamento di Siri è stato posticipato di oltre un anno, alimentando delusione tra utenti e sviluppatori. Apple Intelligence: l'azienda di Cupertino acquisisce TrueMeeting e WhyLabs e punta sull'IA Proprio per accelerare il recupero nel campo dell'intelligenza artificiale conversazionale, Apple ha deciso di cambiare passo. Il nuovo team AKI, guidato da Robby Walker, ex dirigente Siri, ha il compito di progettare una vera e propria esperienza di ricerca conversazionale, paragonabile a quella di ChatGPT o Perplexity. Quest'ultima è una startup IA che Apple aveva già osservato con interesse nei mesi scorsi.