Leaker smentisce i rumor: iPhone 18 avrà ancora il tasto Controllo fotocamera, ma verrà semplificato

Pochi giorni fa vi abbiamo parlato di alcune indiscrezioni legate all'addio del pulsante Controllo fotocamera di iPhone. Questa novità è stata introdotta con iPhone 16 e non tutti l'hanno accolta positivamente. Sappiamo che la linea di iPhone 17 manterrà il pulsante e, secondo quanto confermato da un altro leaker, anche gli iPhone 18 ne saranno dotati. Cerchiamo di fare maggiore chiarezza.
Una semplificazione per ridurre i costi
Stando alle informazioni riportate dal leaker cinese Instant Digital, la linea di iPhone 18 non dirà addio al pulsante Controllo fotocamera, come ipotizzato qualche giorno fa. Pare infatti che le unità di prova siano già in fase di produzione sperimentale, ma dovrebbero essere introdotti alcuni cambiamenti. Non un addio, piuttosto una semplificazione. Non dovrebbe più esserci un doppio sensore che, lo ricordiamo, aveva una componente capacitiva e una a pressione.
Stavolta dovremmo trovare esclusivamente sensori di pressione, in grado di riconoscere i vari tocchi, che si tratti di pressioni più leggere o decise. Si tratta quindi di una funzione che strizza l'occhio a quanto già visto con OPPO X8 Ultra, ad esempio. Questa semplificazione, inoltre, dovrebbe permettere di ridurre i costi.
Un pulsante odiato e amato
L'iPhone 16 è dotato di sensore con componente capacitiva in grado di rilevare il tocco e i movimenti delle dita. Il sensore di forza, invece, è caratterizzato da tre livelli basati sulla pressione, in grado di attivare funzioni diverse. Per quanto riguarda gli ipotetici cambiamenti previsti in futuro, ovviamente vi ricordiamo che si tratta di informazioni non ufficiali, sebbene il leaker sia piuttosto affidabile.
In ogni caso, non tutti gli utenti apprezzano questo pulsante. Alcuni di voi, secondo quanto letto dai vari commenti, lo ritengono inutile e fastidioso, soprattutto quando premuto per sbaglio, mentre altri lo apprezzano particolarmente e credono sia un'ottima aggiunta. Non resta quindi che attendere conferme ufficiali in merito.