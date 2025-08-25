Leaker smentisce i rumor: iPhone 18 avrà ancora il tasto Controllo fotocamera, ma verrà semplificato

Pochi giorni fa vi abbiamo parlato di alcune indiscrezioni legate all'addio del pulsante Controllo fotocamera di iPhone. Questa novità è stata introdotta con iPhone 16 e non tutti l'hanno accolta positivamente. Sappiamo che la linea di iPhone 17 manterrà il pulsante e, secondo quanto confermato da un altro leaker, anche gli iPhone 18 ne saranno dotati. Cerchiamo di fare maggiore chiarezza.

Una semplificazione per ridurre i costi Stando alle informazioni riportate dal leaker cinese Instant Digital, la linea di iPhone 18 non dirà addio al pulsante Controllo fotocamera, come ipotizzato qualche giorno fa. Pare infatti che le unità di prova siano già in fase di produzione sperimentale, ma dovrebbero essere introdotti alcuni cambiamenti. Non un addio, piuttosto una semplificazione. Non dovrebbe più esserci un doppio sensore che, lo ricordiamo, aveva una componente capacitiva e una a pressione. Apple potrebbe già dire addio al pulsante Controllo fotocamera con iPhone 18, secondo un leak Stavolta dovremmo trovare esclusivamente sensori di pressione, in grado di riconoscere i vari tocchi, che si tratti di pressioni più leggere o decise. Si tratta quindi di una funzione che strizza l'occhio a quanto già visto con OPPO X8 Ultra, ad esempio. Questa semplificazione, inoltre, dovrebbe permettere di ridurre i costi.