Il Passione Amiga Day torna a settembre con ospiti come uno dei fratelli Dardari, Simon Phipps e Mev Dinc

Torna a settembre il Passione Amiga Day per la sua quinta edizione, anche quest'anno con ospiti eccezionali come Mev Dinc e i fratelli Dardari.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   25/08/2025
La copertina del Passione Amiga Day

Il Passione Amiga Day, l'evento dedicato a tutti gli amighisti italiani, torna il 7 settembre per la quinta edizione, con tanti ospiti eccezionali come uno dei fratelli Dardari, Simon Phipps, Mev Dinc e altri ancora. Considerando quanto il computer a 16-bit di casa Commodore è stato ed è ancora amato nella penisola, è un evento da non perdere, anche perché l'accesso è completamente gratuito.

Ospiti e modalità di partecipazione

Come accennato, l'evento di quest'anno vanta un parterre di ospiti eccezionale.

Simon Phipps
Mevlüt Dinç
Dardari Bros.
Allister Brimble
Saranno infatti presenti: Simon Phipps, co-fondatore di Core Design e creatore di titoli iconici come WolfChild, Rick Dangerous, Switchblade, Bubba'n'Stix, Dragonstone, Night Raider, Thunderhawk e Monty Python's Flying Circus: The Computer Game; Mevlüt Dinç, fondatore di Vivid Image, la cui firma è legata a capolavori come Hammerfist, First Samurai, Second Samurai e Street Racer; Allister Brimble, uno dei compositori più amati dell'epoca Amiga, cui dobbiamo le colonne sonore di Alien Breed, Project X, Superfrog, Assassin e Full Contact, tra i tanti; Francesco Dardari, membro dei "Dardari Bros", un gruppo di sviluppatori pionieri italiani che vantano lo sviluppo di titoli quali Italy '90 Soccer, Warm Up e Over the Net.

L'evento è come sempre organizzato da Passione Amiga, la rivista cartacea dedicata allo storico computer e a tutto ciò che ci gira ancora intorno. Si svolgerà nel centro storico di Spoleto, dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

Durante il Passione Amiga day 2025, sarà possibile votare per il PASSIONE AMIGA AWARDS, un premio dedicato alle nuovi migliori creazioni per Amiga. L'organizzazione invita anche a portare le proprie opere, per mostrarle durante la giornata.

Se vi interessa, vi rimandiamo al sito ufficiale del Passione Amiga Day per tutti gli aggiornamenti.

#Retrogaming
