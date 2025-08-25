Bandai Namco svela l'elenco dei giochi che porterà al Tokyo Game Show 2025, dai Digimon a Code Vein 2

Con la Gamescom ormai alle spalle è tempo di pensare al prossimo grande appuntamento del mercato videoludico, ovvero il Tokyo Game Show 2025 , che si svolgerà dal 25 al 28 settembre. A questo proposito, poche ore fa Bandai Namco ha presentato la line-up di giochi che porterà all'evento, che include alcuni dei titoli più attesi del publisher in arrivo nei prossimi mesi e nel 2026. Vediamo l'elenco al completo:

Nessun appuntamento in diretta confermato per ora

La line-up presentata è decisamente più contenuta rispetto a quella annunciata da Capcom, ma include comunque alcuni titoli di sicuro interesse: il JRPG Digimon Story: Time Stranger, l'avventura horror Little Nightmares 3 e il folle, coloratissimo Once Upon a Katamari. Tutti e tre saranno disponibili nei negozi a breve, rispettivamente il 3, il 10 e il 24 ottobre, e offriranno demo giocabili al pubblico della manifestazione, aprendo la porta a nuove impressioni e possibili novità.

Nessuna versione di prova, invece, per Code Vein 2, anche se c'è speranza che durante il Tokyo Game Show 2025 vengano svelati nuovi dettagli sul sequel della serie soulslike con vampiri firmata Bandai Namco. A tal proposito, segnaliamo che, almeno per ora, l'editore giapponese non ha in programma alcuna diretta livestreaming, fatta eccezione per una trasmissione dedicata al gioco mobile Jump+ Jumble Rush.