Bandai Namco vende Limbic Entertainment, il team di Park Beyond e Tropico 6

Bandai Namco ha annunciato la vendita di Limbic Entertainment: il team di sviluppo autore di Park Beyond e Tropico 6 verrà ceduto a "un investitore privato specializzato nel settore dei videogiochi", di cui però non è ancora stata svelata l'identità.

L'azienda giapponese ha giustificato l'operazione parlando di una strategia volta a "rifocalizzare il catalogo sulle aree in cui l'azienda è in grado di offrire i contenuti più forti", concentrando dunque sforzi e risorse sulle sue proprietà intellettuali di maggior successo.

Bandai Namco sostiene che la vendita non implicherà lo smantellamento di Limbic Entertainment, che anzi continuerà a operare come ha fatto finora, mantenendo sia il nome che l'attuale leadership e dedicandosi a nuovi progetti.

"Siamo orgogliosi di ciò che i team hanno realizzato nel corso degli anni e auguriamo ai nostri amici di Limbic il meglio per i loro progetti come studio indipendente", ha dichiarato Arnaud Muller, CEO di Bandai Namco Entertainment Europe.