Bandai Namco vende Limbic Entertainment, il team di Park Beyond e Tropico 6

Bandai Namco ha annunciato la vendita di Limbic Entertainment: il team di sviluppo autore di Park Beyond e Tropico 6 verrà ceduto a "un investitore privato specializzato nel settore dei videogiochi", di cui però non è ancora stata svelata l'identità.
L'azienda giapponese ha giustificato l'operazione parlando di una strategia volta a "rifocalizzare il catalogo sulle aree in cui l'azienda è in grado di offrire i contenuti più forti", concentrando dunque sforzi e risorse sulle sue proprietà intellettuali di maggior successo.
Bandai Namco sostiene che la vendita non implicherà lo smantellamento di Limbic Entertainment, che anzi continuerà a operare come ha fatto finora, mantenendo sia il nome che l'attuale leadership e dedicandosi a nuovi progetti.
"Siamo orgogliosi di ciò che i team hanno realizzato nel corso degli anni e auguriamo ai nostri amici di Limbic il meglio per i loro progetti come studio indipendente", ha dichiarato Arnaud Muller, CEO di Bandai Namco Entertainment Europe.
Tanti cambiamenti in casa Bandai Namco
A ben vedere la vendita di Limbic Entertainment non è l'unico cambiamento avvenuto di recente in casa Bandai Namco. È di pochi giorni fa, ad esempio, l'annuncio dell'addio di Katsuhiro Harada, che come sappiamo si concretizzerà entro la fine dell'anno.
Inoltre alcune settimane fa, a novembre, Nintendo ha comprato il team di Bandai Namco che ha lavorato a Splatoon, ovverosia Bandai Namco Studios Singapore, andando ad alleggerire ulteriormente la "flotta" a disposizione del publisher giapponese.