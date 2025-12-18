Xbox Store ha lanciato i Countdown Sale, gli sconti di fine anno su migliaia di giochi

Con la fine dell'anno torna la tradizione dei Countdown Sale, ovvero i grossi sconti che Xbox Store organizza annualmente in questo periodo su migliaia di giochi per Xbox Series X|S, Xbox One e PC all'interno del catalogo.
Si tratta di oltre 2000 sconti attivi a partire da oggi, 18 dicembre, fino al 7 gennaio, consentendo dunque un ampio margine di tempo per pensare a cosa acquistare in questa occasione, e vista la quantità di elementi da visionare ci sarà comunque bisogno di fare con calma.
Gli sconti arrivano fino al 90% in alcuni casi e comprendono anche giochi decisamente recenti e rilevanti, ma c'è veramente un po' di tutto all'interno di questa valanga di offerte.
Una piccola selezione di sconti
Anche in questo caso sarebbe impossibile riportare in maniera condensata una lista completa degli sconti attualmente in corso, pertanto vi rimandiamo al sito ufficiale di Xbox Store per una visione onnicomprensiva dei titoli in promozione all'interno del catalogo.
Qui sotto possiamo però riportare alcuni esempi di un certo interesse, sia per l'importanza dei titoli che per l'entità degli sconti in corso in questo periodo, tanto per farvi qualche idea.
Vediamo dunque una piccola selezione di sconti interessanti:
- Age of Mythology Retold - 14,99€
- Alan Wake 2 - 17,99€
- ARC Raiders - 31,99€
- Assassin's Creed Shadows - 39,99€
- A Plague Tale: Requiem - 20,99€
- Baldur's Gate 3 - 52,49€
- Battlefield 6 - 55,99€
- Call of Duty: Black Ops 7 - 55,99€
- Clair Obscur: Expedition 33 - 39,99€
- Cronos: The New Dawn - 44,99€
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition - 39,99€
- Death Stranding: Director's Cut - 15,99€
- Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition - 14,99€
- DOOM: The Dark Ages - 39,99€
- Final Fantasy 16 - 29,99€
- Ninja Gaiden 4 - 48,99€
- Resident Evil 4 Gold Edition - 19,99€
- Senua's Saga: Hellblade 2 - 12,49€
- Silent Hill f Deluxe Edition - 53,99€
Come detto, si tratta solo di una piccolissima parte degli sconti attualmente in corso su Xbox Store, dunque vi rimandiamo alla versione web del negozio online di Microsoft o direttamente allo store su console per dare un'occhiata più approfondita.