A quanto pare Call of Duty: Black Ops 7 è già in offerta su PlayStation e Xbox: in occasione del Black Friday, l'ultimo capitolo della serie sparatutto è stato scontato del 15% e dunque può essere vostro a 67,99€ anziché 79,99€ fino al 1 dicembre.

Acquista Call of Duty: Black Ops 7 su PlayStation Store

Acquista Call of Duty: Black Ops 7 su Xbox Store

Come sappiamo, il lancio della Stagione 1 avverrà fra pochi giorni, il 4 dicembre, dunque questa mossa potrebbe essere interpretata come un'operazione pensata per rilanciare le vendite proprio in vista di tale evento.

Tuttavia non c'è dubbio che avere un nuovo episodio di Call of Duty che va in promozione a due sole settimane dall'uscita non è cosa comune e potrebbe rappresentare un campanello d'allarme per Activision.