A quanto pare Call of Duty: Black Ops 7 è già in offerta su PlayStation e Xbox: in occasione del Black Friday, l'ultimo capitolo della serie sparatutto è stato scontato del 15% e dunque può essere vostro a 67,99€ anziché 79,99€ fino al 1 dicembre.
Come sappiamo, il lancio della Stagione 1 avverrà fra pochi giorni, il 4 dicembre, dunque questa mossa potrebbe essere interpretata come un'operazione pensata per rilanciare le vendite proprio in vista di tale evento.
Tuttavia non c'è dubbio che avere un nuovo episodio di Call of Duty che va in promozione a due sole settimane dall'uscita non è cosa comune e potrebbe rappresentare un campanello d'allarme per Activision.
Le vendite e il fattore Game Pass
Call of Duty: Black Ops 7 ha debuttato al primo posto della classifica europea, vendendo però meno di Battlefield 6, mentre negli USA la serie continua ad avere grande successo, superando addirittura Fortnite su Xbox per quanto concerne il numero di giocatori.
Dicevamo che la promozione punta chiaramente a far aumentare le vendite di Black Ops 7, che sono state inevitabilmente influenzate dalla disponibilità del gioco nel catalogo di Xbox Game Pass fin dal lancio.
Ottenere delle metriche chiare e confrontabili con i dati degli scorsi anni è dunque diventata un'operazione davvero ardua, ma uno sconto così presto se lo aspettavano in pochi e potrebbe dire molto di come stanno andando le cose.