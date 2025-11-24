La Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops 7 è gigantesca: ecco tutti i contenuti

Dopo gli eventi della campagna, la Gilda non si arrende e rilancia il proprio dominio su Avalon, che diventa il terreno di scontro fra il nuovo comandante del conglomerato, Alden Dorne , e la squadra JSOC guidata da David Mason, i cui membri sono muniti della tecnologia C-Link che gli ha permesso di non soccombere dopo essere entrati in contatto con la tossina.

La Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops 7 è gigantesca , la più grande di sempre: un enorme pacchetto che include nuove mappe, modalità, sfide e altro ancora, e che partirà il prossimo 4 dicembre ma è stata anticipata alcuni giorni fa dall'apertura della modalità Endgame a tutti i giocatori.

Multiplayer e Zombie

Il già ricco comparto multiplayer, di cui abbiamo parlato nella recensione di Call of Duty: Black Ops 7, vedrà l'arrivo con la Stagione 1 di più di sei nuove mappe: oltre alle inedite Fate, Utopia e Odysseus avremo una remaster di Standoff e una variante natalizia di Hijacked chiamata Sleighjacked.

Nel corso della stagione faranno inoltre il loro ingresso la nuova mappa giapponese Yakei e la remaster di Meltdown, mentre Fringe tornerà in una versione aggiornata da Black Ops 6. Quanto invece alle nuove modalità, torneranno Prop Hunt, Gun Game, One in the Chamber, Sharpshooter e Sticks & Stones, e a metà stagione anche Takeover.

Per gli appassionati della modalità Zombie, la Stagione 1 introdurrà la nuova mappa round-based Astra Malorum, che porterà i giocatori in un osservatorio avvolto dal mistero, dove si cela un nuovo Shadowsmith e un'oscura presenza proveniente dal Dark Aether.

La stipulazione Survival vedrà inoltre il debutto della mappa Exit 115, arriverà la modalità guidata Directed per Ceneri dei Dannati, la difficoltà Cursed per Astra Malorum e, a metà stagione, la Zarya Cosmodrome Survival.