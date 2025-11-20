L'Endgame di Call of Duty: Black Ops 7 diventa accessibile a tutti e si torna a Nuketown

Treyarch ha annunciato che la modalità Endgame di Call of Duty: Black Ops 7 diventerà accessibile a tutti i giocatori a partire da domani, 21 novembre, a prescindere dunque dal completamento della campagna, che si poneva inizialmente come un requisito per accedere al nuovo contenuto.

Stando alle dichiarazioni degli sviluppatori, questa scelta è il frutto del "riscontro estremamente positivo della community" nei confronti appunto dell'Endgame, che si pone in effetti come la novità più rilevante di questo episodio della serie, dotata di una mappa inedita suddivisa in quattro zone a difficoltà crescente e ricche di avamposti e sfide con cui cimentarsi.

Una volta atterrati all'interno dello scenario, nell'ambito di una delle otto squadre da quattro giocatori che possono partecipare alla modalità, dovremo portare a termine il maggior numero possibile di incarichi, sbloccare nuove armi e potenziamenti, e far crescere il nostro indicatore dell'Efficienza Combattiva per poi richiedere l'estrazione prima che si esaurisca il tempo limite di cinquanta minuti.

Come segno di ringraziamento verso chi ha già completato la campagna cooperativa e ha ottenuto l'accesso anticipato a Endgame, il team di sviluppo distribuirà un pacchetto speciale di ricompense, comprendente gettoni Doppia XP per livello, armi e Pass Battaglia, oltre a quattro Perkaholic GobbleGums, oggetti particolarmente richiesti dagli appassionati della serie Zombie.

A questi bonus si aggiungono i premi già garantiti tramite la campagna: progetti arma come Irides One per l'M15 MOD 0, Phantom per lo Shadow SK e Razorfire Vertex per il Ryden 45K, oltre alla skin operatore Grounded dedicata a Mason e un cospicuo totale di 55.000 XP.