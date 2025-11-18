Call of Duty: Black Ops 7 debutta in testa alla classifica UK: poche sorprese questa settimana

Come era facile prevedere, Call of Duty: Black Ops 7 ha debuttato in testa alla classifica delle vendite di videogiochi fisici nel Regno Unito, in una settimana che per il resto non presenta proprio grandi sorprese.
Nonostante pare che in versione fisica abbia subito un drastico calo rispetto a Call of Duty: Black Ops 6 e abbia venduto meno di Battlefield 6 al lancio, sempre per quanto riguarda nello specifico la classifica del Regno Unito e il solo mercato fisico, il nuovo capitolo della serie Activision ha comunque facilmente conquistato la vetta.
Si tratterà poi di vedere l'andamento di Call of Duty: Black Ops 7 nei prossimi giorni, ma il suo debutto al primo posto ovviamente non è mancato, come da tradizione, sebbene quest'anno abbia una concorrenza notevole da parte di Battlefield 6 e ARC Raiders.
Vediamo la top ten in UK
Per il resto, la top ten della classifica di vendita relativa ai videogiochi fisici nel Regno Unito, per quanto riguarda la settimana appena trascorsa (dal 10 al 16 novembre) non presenta molte altre novità.
Anzi, praticamente nessuna, tra qualche cambiamento nella parte più bassa della top ten.
Vediamo dunque le prime dieci posizioni della classifica:
- Call of Duty: Black Ops 7
- EA Sports FC 26
- Mario Kart World
- Pokémon Legends Z-A
- Battlefield 6
- Donkey Kong Bananza
- Ghost of Yotei
- Minecraft
- Mario Kart 8 Deluxe
- Hogwarts Legacy
I titoli sono praticamente gli stessi presenti anche nella top ten della settimana scorsa, a parte Mario Kart 8 Deluxe che risale dalla dodicesima posizione e Hogwarts Legacy che torna in decima posizione, prendendo i posti di Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio (sceso alla posizione 17) e GTA 5 che scene alla 11.
Per il resto, l'unica altra new entry che compare nelle prime 40 posizioni della classifica stilata da GfK è Anno 117: Pax Romana alla posizione 36, comunque notevole per un titolo destinato a vendere per la stragrande maggioranza sul mercato digitale.