Call of Duty: Black Ops 7 debutta in testa alla classifica UK: poche sorprese questa settimana

Come era facile prevedere, Call of Duty: Black Ops 7 ha debuttato in testa alla classifica delle vendite di videogiochi fisici nel Regno Unito, in una settimana che per il resto non presenta proprio grandi sorprese.

Nonostante pare che in versione fisica abbia subito un drastico calo rispetto a Call of Duty: Black Ops 6 e abbia venduto meno di Battlefield 6 al lancio, sempre per quanto riguarda nello specifico la classifica del Regno Unito e il solo mercato fisico, il nuovo capitolo della serie Activision ha comunque facilmente conquistato la vetta.

Si tratterà poi di vedere l'andamento di Call of Duty: Black Ops 7 nei prossimi giorni, ma il suo debutto al primo posto ovviamente non è mancato, come da tradizione, sebbene quest'anno abbia una concorrenza notevole da parte di Battlefield 6 e ARC Raiders.