La serie ASUS ROG Phone 10 potrebbe debuttare e breve: prestazioni migliorate e diverse novità, secondo indiscrezioni

La nuova serie ASUS ROG Phone 10 potrebbe arrivare presto, stando ad alcune indiscrezioni. Questa generazione dovrebbe accogliere alcune novità molto interessanti, mentre alcuni sistemi sarebbero stati rivisti in modo da gestire meglio nuovi componenti. Per ora ASUS non ha ancora diffuso alcun teaser sui suoi nuovi smartphone, ma potrebbe farlo a breve. Ricordiamo infatti che il ROG Phone 9 è stato presentato alla fine del 2024, quindi ha senso aspettarsi novità nei prossimi giorni. Ecco le ultime informazioni riportate.
Caratteristiche e miglioramenti
Secondo il noto leaker Smart Pikachu, la nuova serie ASUS ROG Phone dovrebbe arrivare a breve. Non è stata svelata una finestra temporale, ma potremmo aspettarci nuove informazioni già nelle prossime settimane. Ad attirare di più l'attenzione sono le possibili caratteristiche dei nuovi smartphone. Questi modelli dovrebbero essere dotati di processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, con conseguenti miglioramenti significativi in termini di performance, come il ray tracing a livello hardware, nonché la gestione dei carichi di lavoro dell'IA.
A tal proposito, ASUS avrebbe rivisto il sistema di dissipazione del calore, migliorandolo affinché possa gestire al meglio il dispositivo, considerando il nuovo chip. Anche in questo caso potremmo trovare un display con frequenza di aggiornamento di 165 Hz come su ROG Phone 9, ma ovviamente vi aggiorneremo in caso di conferme o smentite.
Quando uscirà?
Come vi abbiamo detto, il leaker non ha riportato una data effettiva, ma sostiene che la nuova serie dovrebbe arrivare molto presto. Considerando l'uscita del modello precedente, potremmo aspettarci un debutto verso la fine dell'anno, mentre in futuro potrebbe arrivare anche la versione più economica, ovvero il ROG Phone 10 FE.
Si tratta quindi di informazioni da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme ufficiali. Nel frattempo, fateci sapere che ne pensate e se avete particolari aspettative.