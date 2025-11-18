La serie ASUS ROG Phone 10 potrebbe debuttare e breve: prestazioni migliorate e diverse novità, secondo indiscrezioni

La nuova serie ASUS ROG Phone 10 potrebbe arrivare presto, stando ad alcune indiscrezioni. Questa generazione dovrebbe accogliere alcune novità molto interessanti, mentre alcuni sistemi sarebbero stati rivisti in modo da gestire meglio nuovi componenti. Per ora ASUS non ha ancora diffuso alcun teaser sui suoi nuovi smartphone, ma potrebbe farlo a breve. Ricordiamo infatti che il ROG Phone 9 è stato presentato alla fine del 2024, quindi ha senso aspettarsi novità nei prossimi giorni. Ecco le ultime informazioni riportate.