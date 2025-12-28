LG anticipa il suo nuovo robot domestico: due braccia, mani articolate e ambizioni da vero assistente di casa

In vista del prossimo CES, l'azienda ha anticipato l'arrivo di LG CLOiD, un nuovo robot progettato per occuparsi di una vasta gamma di attività all'interno della casa. Per ora si tratta di un teaser, ma i primi dettagli suggeriscono un approccio molto più ambizioso rispetto ai precedenti esperimenti del marchio. A colpire subito è la scelta di una struttura con due braccia completamente articolate, ognuna dotata di cinque dita motorizzate. Un salto netto rispetto al robot domestico mostrato da LG lo scorso anno, che aveva un'impostazione più simile a un assistente mobile su ruote, privo di arti veri e propri. CLOiD, invece, sembra voler avvicinarsi a una manipolazione degli oggetti decisamente più umana, come suggeriscono le immagini diffuse, in cui il robot afferra con precisione un asciugamano.

Un robot più vicino ai movimenti umani Secondo LG, ciascun braccio di CLOiD dispone di sette gradi di libertà, un dato che indica una notevole flessibilità nei movimenti e la possibilità di eseguire azioni complesse, non limitate a semplici gesti ripetitivi. Questo tipo di architettura è fondamentale se l'obiettivo è davvero quello di affrontare le faccende domestiche quotidiane, che richiedono adattabilità, delicatezza e controllo. Robot e cittadini insieme in uno spazio comune: al via alla fase sperimentale a Shenzen, in Cina Nel "capo" del robot trovano spazio un chipset dedicato, una videocamera, sensori, altoparlanti e un display, elementi pensati per la navigazione, l'interazione vocale e una comunicazione più espressiva con le persone. LG parla anche della propria tecnologia di "Affectionate Intelligence", una declinazione dell'intelligenza artificiale orientata a comprendere meglio il contesto e le esigenze degli utenti, andando oltre i semplici comandi preimpostati. LG CLOiD