Un uomo gioca con Xbox Series S in sala parto mentre la compagna partorisce

Nelle scorse ore sono apparse sui social le immagini di un uomo che gioca con Xbox Series S in sala parto mentre la compagna partorisce, completando una partita giusto in tempo per abbracciare il figlio appena nato.
A far alzare il sopracciglio a parecchi utenti è il fatto che la persona in questione non si è limitata a portarsi dietro un passatempo, il che potrebbe già essere giudicato come inappropriato in una situazione simile.
No, ha addirittura allestito una postazione da gaming con console e monitor, disegnando così i contorni di un quadro che non ha mancato di suscitare battute, ilarità e un pizzico di sdegno anche fra i videogiocatori più accaniti.
Se infatti è difficile immaginare una situazione in cui un uomo possa volutamente prendere le distanze dal momento complicato che la sua compagna sta vivendo, allestire un'intera postazione per estraniarsi sembra davvero una condotta bizzarra.
"Scusate se mi scollego, mio figlio è appena spawnato"
La scena che compare nel breve video rilanciato sui social sembra quasi uno spot di Xbox Play Anywhere, ma dubitiamo che il reparto marketing Microsoft si sia spinto fino a tanto, a meno che ovviamente non si tratti di una buffa messinscena.
Come detto, fra i commenti degli utenti si sono sprecate le battute: "L'ultima partita prima di diventare padre", ad esempio, mentre qualcuno ha parlato di stabilire in maniera chiara le proprie priorità.