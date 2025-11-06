Il padre della serie God of War sotto accusa per una battuta considerata di cattivo gusto

David Jaffe, il padre della serie God of War , nonché di quella Twisted Metal , ne ha approfittato per fare una battuta che ha generato un piccolo vespaio. Citando il post con la foto, ha scritto semplicemente: "This is an XBOX" (Questa è una Xbox), riecheggiando la recente campagna marketing di Microsoft per spingere la nuova filosofia della sua piattaforma. Molti hanno semplicemente ritenuto la battuta di cattivo gusto e fuori luogo, visto il soggetto del post originale.

Un utente ha caricato sui social media una foto della tomba di suo padre , ricordando i tempi in cui l'uomo gli comprò la sua prima Xbox e fece nascere in lui l'amore per i videogiochi. Come forma di tributo per il genitore, l'utente ha posato due controller Xbox sulla tomba , dicendo che così il padre "avrebbe potuto giocare da lassù".

Sotto il post, Jaffe ha cercato di difendere la sua posizione dopo che molti videogiocatori lo avevano attaccato, ma la sua risposta, in perfetto stile Jaffe, non ha fatto che alimentare ulteriormente le polemiche.

La battuta di Jaffe

"Oh, state zitti, maledetti bambini frignoni. Anche i miei genitori sono morti, fa schifo. E persino quando sono morti - mio padre è morto ad Halloween, e potete scommettere che ci abbiamo riso sopra - abbiamo cercato di accettarlo, di elaborare il lutto e di soffrire, ma allo stesso tempo non siamo diventati un branco di stronzi iperseri."

I commenti sotto il suo post sono stati in gran parte negativi: alcuni hanno cercato di capire se Jaffe intendesse qualcos'altro, ma la maggior parte ha criticato la tempistica e la natura del suo intervento. Chiaramente sono arrivate anche le accuse di voler attirare l'attenzione, ma un commento in particolare sembra aver centrato il punto: "Solo perché hai scherzato sulla morte di tuo padre non ti dà il diritto di farlo con quella degli altri."