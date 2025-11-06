Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio è disponibile da oggi e ha un trailer di lancio

Il trailer di lancio di Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio conferma che il gioco è disponibile da oggi, in esclusiva su Nintendo Switch 2, e lo fa con una nuova carrellata di spettacolari sequenze di gameplay.

Ambientato nel periodo in cui Zelda risultava scomparsa in Tears of the Kingdom, il gioco narra un'avventura inedita che si svolge nel sottosuolo di una Hyrule sconvolta dalla guerra. Dopo essere stata trasportata indietro nel tempo, la principessa dovrà trovare un modo per tornare a casa affrontando orde di nemici e colossali boss nell'ambito di battaglie mozzafiato.

A combattere al suo fianco ci saranno eroi leggendari come Re Raul, fondatore del regno e uno degli ultimi Zonau, o la Regina Soniah, capace di manipolare il tempo. Ogni guerriero dispone di abilità uniche e di uno stile di combattimento personalizzato, offrendo un grande spessore strategico.

Tra le principali novità spiccano i congegni Zonau, strumenti versatili che estendono le possibilità di combattimento e permettono di ribaltare l'esito delle battaglie con un pizzico di creatività. Sarà inoltre possibile combinare gli attacchi di più personaggi per sferrare devastanti attacchi sincro, le cui varianti cambiano a seconda delle coppie di eroi in campo.