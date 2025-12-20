Il prossimo the Legend of Zelda potrebbe prendere ispirazione da Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio

Per chi non lo conoscesse, si tratta del terzo episodio della serie spin-off musou realizzata da Koei Tecmo. L'Era dell'Esilio ripercorre eventi storici della timeline di Zelda, accompagnandoli con combattimenti su vasta scala e ad alta intensità, in cui è possibile controllare diversi personaggi.

Quando immaginate il prossimo The Legend of Zelda tenete presente Hyrule Warriors

Intervistato da 4Gamer, Aonuma ha condiviso alcuni indizi su ciò che i fan possono aspettarsi dal prossimo gioco della serie principale, lasciando intendere che alcuni elementi di Hyrule Warriors potrebbero tornare in qualche forma.

"Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio è stato il primo gioco di Zelda pubblicato su Nintendo Switch 2. A essere onesto, avrei voluto che fossimo noi a pubblicare il primo", ha dichiarato scherzosamente Aonuma.

"Tuttavia, l'ispirazione che abbiamo tratto da questa collaborazione con Koei Tecmo potrebbe riflettersi nel prossimo Zelda che realizzeremo. Mentre giocate a Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio, speriamo che immaginiate queste possibilità e attendiate con curiosità il nostro prossimo Zelda."

Aonuma non ha aggiunto altri dettagli, lasciando un alone di mistero che probabilmente alimenterà le speculazioni dei fan per molto tempo. E chissà che l'attesa non sia breve: nel 2026 la saga festeggerà il suo 40° anniversario, un'occasione perfetta per un annunciare il prossimo The Legend of Zelda. Staremo a vedere.