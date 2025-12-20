Daemon X Machina: Titanic Scion si aggiorna e riceve tre boss, il gioco è in sconto per le feste natalizie

Il lancio degli update è stato accompagnato con il primo sconto ufficiale sul titolo, che durante il periodo natalizio sarà possibile acquistare con il 30% di sconto su PlayStation Store , Xbox Store , Nintendo eShop e Steam (l'inizio delle promozioni e la durata possono variare da negozio a negozio).

Marvelous ha pubblicato in succesione gli aggiornamenti 1.2.1 e 1.2.2 di Daemon X Machina: Titanic Scion , che aggiungono tre nuovi boss e varie correzioni, incluse alcune relative all'espansione Into the Abyss.

Le novità degli aggiornamenti

Come accennato in apertura, gli ultimi aggiornamenti hanno introdotto tre nuovi boss da sfidare: "Chaldia", "Insania Rex RT: Ω," e "Immortal Void RT: Ω". Ognuno avrà una missione dedicata tramite il Rematch Simulator presente nella base.

Uno dei nuovi boss aggiunti a Daemon X Machina: Titanic Scion

Sono stati risolti anche numerosi problemi legati al multiplayer, alle missioni e all'equipaggiamento. In particolare sono stati corretti vari bug che bloccavano la progressione in missioni principali e secondarie, soprattutto nelle sezioni cooperative, dove nemici, obiettivi o compagni potevano non comparire o rimanere bloccati. Sistemati anche diversi freeze del gioco, oltre a errori che impedivano di equipaggiare accessori. Sono state fatte anche delle modifiche al bilanciamento, intervendo sui valori di danno, dei colpi critici e dei cooldown.

Numerosi interventi riguardano anche il contenuto "Into the Abyss", dove sono stati risolti problemi di progressione, teletrasporti improvvisi, nemici fuori mappa, oggetti irraggiungibili e glitch grafici. La patch introduce inoltre nuovi potenziamenti per la riduzione del consumo di memoria e corregge un bug che impediva di sconfiggere il Primordial.