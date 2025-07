Il producer di Daemon X Machina: Titanic Scion parla dello sviluppo in un video diario

First Studio e Marvelous hanno pubblicato un interessante video diario dedicato allo sviluppo di Daemon X Machina: Titanic Scion in cui il producer del gioco, Kenichuro Tsukuda, affronta diversi argomenti legati alla produzione e alle sue esperienze personali.

Tsukuda mostra nel video vari bozzetti su cui il team si è basato per creare i mech presenti nella campagna di Titanic Scion, discutendo del suo rapporto con i robottoni e degli inizi della sua carriera nell'industria dei videogiochi, fino ad arrivare alle idee che gli hanno consentito di creare Daemon X Machina.

Il producer ha inoltre parlato di come l'evoluzione della tecnologia in-game abbia influenzato il gameplay, aprendo la strada a un approccio differente e all'introduzione di elementi inediti che non mancheranno di arricchire in vari modi l'esperienza.

Potremo scoprire i risultati di questo grande impegno a partire dal prossimo 5 settembre, quando Daemon X Machina: Titanic Scion farà il proprio debutto su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.