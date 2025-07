Daemon X Machina: Titanic Scion presenta con due trailer il sistema di fusione e l'armatura pesante

I trailer mostrano in dettaglio due importanti novità: il sistema di fusione e la nuova armatura pesante , entrambi pensati per ampliare le possibilità strategiche e narrative dell'esperienza di gioco.

Vediamo in azione il mech corazzato

Il sistema di fusione consente ai giocatori di integrare nel corpo del protagonista dei fattori "Immortal", ottenuti dai nemici sconfitti. Questi fattori, classificati in tre categorie (Might, Shell e Skeleton), conferiscono abilità speciali ma hanno anche un impatto visibile sulla forma fisica del personaggio, che muta progressivamente in qualcosa di non umano. È possibile invertire il processo, tornando alla forma originaria, ma al prezzo di perdere tutte le abilità acquisite, con la scelta se mantenere la propria umanità o sacrificarla in cambio di una potenza maggiore.

Nel secondo trailer viene invece svelata l'Armatura Pesante: una corazza personalizzabile che può essere evocata quando la barra di chiamata è piena. Questo potente mezzo garantisce attacchi devastanti e una difesa superiore, perfetta per ribaltare le sorti dello scontro.

Infine, ricordiamo che Daemon X Machina: Titanic Scion sarà disponibile dal 5 settembre su Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam.