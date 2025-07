Shantae Advance: Risky Revolution ha una data di uscita su PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch e PC

Gli sviluppatori di WayForward hanno annunciato la data di uscita di Shantae Advance: Risky Revolution, che dopo oltre vent'anni finalmente è pronto a sbarcare su PC e console. Il lancio del gioco è in programma per il 19 agosto su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam.

Il gioco sarà venduto al prezzo di 24,99 euro in formato digitale. Oltre alla versioen standard verrà messa in vendita anche la Deluxe Edition al prezzo di 34,99 euro, che include tre costumi speciali che cambiano l'aspetto e potenziano le abilità della protagonista: