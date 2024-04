Shantae Advance: Risky Revolution, un video di gameplay catturato su Game Boy Advance

WayForward Technologies ha pubblicato un video di gameplay tratto dalla versione Game Boy Advance di Shantae Advance: Risky Revolution. Sì, avete letto bene: come già rivelato, il gioco uscirà anche su cartuccia per l'handheld Nintendo.

Presentato con un trailer lo scorso novembre, Shantae Advance: Risky Revolution si pone come la concretizzazione di un sogno per i fan della serie, con un episodio inedito per il cui completamento è stato necessario attendere ben venti anni.

La versione GBA su cartuccia, prodotta da Limited Run Games e disponibile per il preorder solo fino a oggi, sfrutterà al meglio l'hardware della console portatile Nintendo e offrirà agli utenti un vero e proprio tuffo nel passato.