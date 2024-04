Demon Slayer: il cosplay di Hinatsuru da margeannebutterstick è perfetto

I personaggi di Demon Slayer stanno diventando una presenza fissa in reinterpretazioni di vario tipo, come vediamo in questo ottimo cosplay di Hinatsuru da parte di margeannebutterstick, che propone una ricostruzione davvero perfetta della ragazza in questione.

Il personaggio in questione è una delle tre mogli di Tengen e anche lei, come le altre "colleghe", è un'abile kunoichi. Nella serie, su richiesta di Tengen, insieme alle altre due mogli, Makio e Suma, si infiltra nel quartiere a luci rosse e per poi aiutare il marito e Tanjiro ad affrontare i nemici.

Nonostante sia solo poco più grande delle altre, Hinatsuru ha una personalità molto più matura delle altre due "compagne" e dello stesso Tengen in certi casi, assumendo quasi un ruolo di tutrice in alcuni casi, calmando il temperamento appassionato anche di Tengen.

Hinatsuru è comunque un'abile combattente, in grado anche di valutare in maniera pacata e razionale le situazioni in cui si viene a trovare, nonostante sia in grado anche di lottare con grande decisione e forza.