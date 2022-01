Demon Slayer: il cosplay di Nezuko di Jannet ha un fascino demoniaco

La Stagione 2 dell'anime di Demon Slayer sta riscuotendo grande successo tra i fan dell'opera di Koyoharu Gotouge, nonché tra i cosplayer, che in queste settimane stanno vestendo spesso i panni dei protagonisti della serie. Tra questi c'è anche Jannet, che ci propone un cosplay di Nezuko Kamado davvero demoniaco.

Nezuko è la sorella minore del protagonista Tanjiro Kamado e suo malgrado è stata trasformata dallo spietato Muzan Kibutsuji in un demone. Data la sua natura inumana, è costretta a indossare un bavaglio fatto con il bambù per non rischiare di mordere qualcuno e a vivere di giorno dentro la cassa di legno trasportata dal fratello. Ha conservato però parte dei suoi ricordi e sentimenti da umana, per questo motivo quando Tanjiro è in difficoltà corre in suo aiuto sfruttando i suoi potenti poteri da demone.

Se il cosplay firmato da Aluctoria metteva in risalto il lato delicato e grazioso da fanciulla di Nezuko, quello di Jannet invece incarna alla perfezione la sua natura demoniaca, come potrete notare nello scatto qui sotto. Non solo il costume è rigoroso e riprende appieno quello del personaggio di Demon Slayer, ma questo lavoro denota anche una grande attenzione ai dettagli e al trucco, dal corno sulla fronte e gli occhi color rosso scarlatto fino ad arrivare ai tatuaggi con motivi floreali e le vene gonfiate, tratti caratteristici di quando Nezuko attiva la sua forma demoniaca da combattimento.

Che ne pensate del cosplay di Nezuko Kamado da Demon Slayer realizzato da Jannet?