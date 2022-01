Abandoned: scoperta una registrazione audio segreta che svela la verità sul gioco?

Forse non tutti sanno che Abandoned continua a rimanere al centro di teorie bizzarre, l'ultima delle quali riguarda una misteriosa registrazione audio che sembra sia stata scoperta sul sito ufficiale di Blue Box, la quale svelerebbe la verità su tutto il progetto in questione, il quale sarebbe una sorta di esperimento sull'intelligenza artificiale.

Tutta la questione era stata esaminata sul subreddit "/r/Kojimbox", il quale però sembra sia stato chiuso o reso privato, tanto per infittire ulteriormente il mistero.

Abandoned, una delle prime immagini del presunto gioco per PS5

Vi si riportava che, all'interno del sito di Blue Box, è stata scoperta di recente una registrazione audio con una voce digitalizzata che, in giapponese, svelava diversi retroscena su Abandoned.

Tra queste informazioni c'è il fatto che il tutto sia stato creato da un "gruppo per la simulazione con intelligenza artificiale" che aveva elaborato il "progetto Blue Box", il quale sarebbe un esperimento per la generazione di videogiochi attraverso IA. Sfortunatamente, il primo progetto, intitolato "Zero Cell", ha avuto un malfunzionamento, ma ora si tratterebbe di un potente strumento di intelligenza artificiale. La chiusura del subreddit in questione rende impossibile verificare la questione, ma secondo molti l'audio in giapponese sarebbe stato chiaramente tradotto in maniera automatica dall'inglese, viste alcune discrepanze nella forma, cosa che farebbe pensare a una sorta di scherzo, forse per cavalcare ancora l'onda del coinvolgimento di Hideo Kojima nel progetto.

Insomma, continuano le stranezze intorno ad Abandoned e Blue Box, giungendo al punto da non capire più fin dove si tratta dell'opera degli sviluppatori e quando invece iniziano le teorie complottistiche dei fan appassionati. Quel che è certo è che Abandoned sia diventato in un certo senso già un ARG a modo suo, auto-alimentato da una vera e proprie community dedicata a questo misterioso titolo, il quale nel frattempo continua a non farsi vedere.

Dopo le ultime novità e aggiornamenti sullo sviluppo arrivati a dicembre, il capo del team Blue Box, Hasan Kahraman era tornato a invitare alla calma dopo le nuove minacce e offese ricevute sullo stato di Abandoned, ma la questione ancora non sembra giungere a conclusione.