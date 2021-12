Abandoned: nuove minacce e offese dopo le ultime notizie, Hasan Kahraman invita alla calma

Dopo le ultime informazioni diramate da Blue Box su Abandoned, molti sono tornati a minacciare e offendere il team di sviluppo, tanto che l'ormai famigerato Hasan Kahraman, il capo dello studio, ha deciso di intervenire sull'argomento, cercando di placare un po' gli animi e invitando alla calma.

Evidentemente molti non hanno ancora digerito il teaser di aprile e tutto l'ambiguo marketing che l'aveva preceduto.

Hasan Kahraman: "Vi prego di darvi una calmata... la tossicità sta creando davvero troppa pressione e stress. Capisco che siete arrabbiati, ma stiamo lavorando duramente per realizzare qualcosa che possa piacervi, per cui ci vuole tempo. Mi dispiace, ma dovevo dirlo."

Kahraman ha poi aggiunto, tornando sul teaser da 5 secondi pubblicato mesi fa: "Gli utenti PS5 si sentono truffati per il teaser da 5 secondi, cosa di cui io e Blue Box ci scusiamo profondamente. Posso capirvi, davvero. Ci sono però moltissime persone che si stanno lamentando e non hanno neanche PS5."

Quindi il nostro è passato a spiegare che Abandoned avrà tutte risorse create da Blue Box e che è proprio per questo che ci vuole del tempo a mostrare qualcosa di giocabile: "Perché pensate che ci voglia del tempo a mostrare qualcosa? Perché vogliamo che sia ben fatto e che possa piacervi."

Quindi ha rincarato: "E sì, io e Blue Box siamo indie e non dovreste attendervi un gioco AAA. Abbassate le vostre aspettative."

Poi ha chiesto nuovamente scusa a chi si è sentito truffato, ma è tornato a chiedere anche a tutti di calmarsi: "Tutto ciò che vi chiedo è di rilassarvi e aspettare. Arriverà, ve lo prometto, ma aspettate. Vivete la vostra vita, giocate a qualcosa di figo, guardate un film, passate del tempo con chi amate, fate esercizi."

In effetti, capiamo la delusione, ma ormai chi c'è che ancora crede che dietro ad Abandoned si nasconda chissà quale nome dell'industria dei videogiochi e non uno sviluppatore indipendente cui il marketing è sfuggito di mano? Consci della situazione, non sarebbe il caso di seguire il progetto in maniera normale, ossia prendendo ciò che viene mostrato per quello che è, valutandolo con assennatezza e senza andare a minacciare di morte gli sviluppatori (che probabilmente non c'entrano niente con tutta questa storia, Kahraman a parte?)