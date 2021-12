Kojima conferma due giochi in sviluppo, ma anche di aspirare a espandersi ad altri media

Hideo Kojima e la sua Kojima Productions stanno sviluppando almeno due giochi. Non solo, perché l'obiettivo finale dello studio è quello di espandersi ad altri media, per provare nuove forme d'espressione.

A dirlo è stato Hideo Kojima stesso nell'ultimo numero della rivista giapponese Famitsu. Come ogni anno, Famitsu ha intervistato i più importanti sviluppatori giapponesi (127 in totale) per chiedergli i loro propositi per il nuovo anno. Qui l'autore di Death Stranding ha parlato della lavorazione di un "grosso titolo" e di un "nuovo, impegnativo titolo", intendendo che si tratta di una sfida vera e propria per il team di sviluppo.

Quindi ha aggiunto: "Inoltre voglio fare un passo avanti verso il futuro, quando i limiti dell'intrattenimento spariranno, e voglio muovermi in media e forme d'espressione diverse da quella dei videogiochi."

Quali potrebbero essere i due giochi? In passato, voci hanno parlato di Silent Hill e di Death Stranding 2, ma anche di un gioco sviluppato per Microsoft in cloud (che potrebbe essere la "sfida" di cui ha parlato il buon Hideo). In mancanza di conferme non ci resta che attendere, quindi non diamo niente per scontato. Intanto abbiamo saputo che Kojima Productions avrà un 2022 davvero attivo.