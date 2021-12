Elden Ring: Hidetaka Miyazaki spiega perché non potremo equipaggiare degli anelli

In una recente intervista con Edge, Hidetaka Miyazaki ha spiegato i motivi per cui in Elden Ring, a differenza dei precedenti giochi di FromSoftware, il nostro personaggio non potrà equipaggiare degli anelli.

Dalle parole di Miyazaki apprendiamo che le motivazioni sono principalmente due. La prima è che gli sviluppatori hanno pensato di "sostituire" gli anelli con i talismani, che offrono maggiore varietà in termini di design. La seconda è che nel mondo di Elden Ring gli anelli hanno un ruolo particolare e importante nella narrazione e nella lore.

"Ci sono un paio di ragioni dietro a questa scelta. La prima è che abbiamo utilizzato molto gli anelli come oggetti equipaggiabili nei nostri giochi precedenti, in particolare nei Dark Souls, e quindi i talismani questa volta ci permettono di avere un approccio differente, con una varietà di design maggiore", spiega Miyazaki.

"La seconda ragione è che, ovviamente, gli anelli esistono come "anelli da dito" in questo gioco, ma sono più degli oggetti unici legati alla storia e ad eventi di personaggi specifici. Quindi volevamo che avessero un ruolo speciale nel mondo di Elden Ring e anche fare qualcosa di differente dal punto di vista del design con i talismani.

Nella stessa intervista, Miyazaki ha affermato anche che Elden Ring è il suo gioco ideale, ma che nonostante tutto non ci giocherà.

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.