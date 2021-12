The Elder Scrolls V: Skyrim: Riverwood rifatta nell'Unreal Engine 5 è davvero spettacolare

Christian Gomm ha ricreato Riverwood, uno dei luoghi più famosi di The Elder Scrolls V: Skyrim (anche perché è uno dei primi che si incontrano giocando) con l'Unreal Engine 5, realizzandone una versione davvero spettacolare.

Gomm è un grafico professionista che si occupa in particolare di ambientazioni, attualmente impiegato presso Myrkur Games. La sua Riverwood ha il solo scopo di arricchire il suo portfolio. Non per niente Gomm ha specificato di aver usato tutte risorse create da lui, illustrando brevemente anche il processo di lavorazione.

Come notato da Gomm, le risorse che ha utilizzato contano dai 100.000 al milione e mezzo di triangoli. Per migliorare la qualità della resa finale della sua Riverwood, il nostro ha usato la fotogrammetria, per la scansione di alcuni oggetti, e Nanite, tecnologia grafica proprietaria di Epic Games.

Se volete vedere più dettagli della Riverwood di Gomm, andate a vedere il suo portfolio su Artstation, dove ha pubblicato alcune immagini in alta risoluzione della mappa, inquadrata da vari punti di vista.