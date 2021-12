God of War: Ragnarok: data d'uscita forse svelata dal PlayStation Database

Il PlayStation Database ha svelato quella che potrebbe essere la data d'uscita di God of War: Ragnarok: il 30 settembre 2022. Naturalmente non è detto che lo sia, quindi prendete il tutto con le dovute cautele. Comunque, in questo caso la fonte è davvero interessante, tanto da suscitare un minimo di speranza.

Considerate che potrebbe trattarsi di una data segnaposto, quindi non cantiamo vittoria troppo presto. Comunque sia, viste le uscite delle altre esclusive di PlayStation nel 2022, soprattutto Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, il 30 settembre ci sembra una data potenzialmente fattibile per il titolo di Santa Monica, visto che arriverebbe a una certa distanza dagli altri, ma subito prima del Natale.

God of War: Ragnarok è il capitolo conclusivo delle avventure nordiche di Kratos e Atreus. Si tratta di un seguito diretto di God of War del 2018, nonché il nuovo capitolo di un franchise nato in epoca PS2. A gennaio potremo giocare God of War anche su PC. Chissà se sarà un buon port o meno.

La presentazione di God of War: Ragnarok è stata accompagnata da alcune polemiche per l'aspetto di Thor e quello di Angrboda, il primo accusato da essere troppo grasso, da chi crede che il dio del tuono sia quello dei film Marvel, e la seconda additata per il colore della sua pelle.