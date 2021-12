Horizon Forbidden West, nuovi dettagli sul temibile Aspidente

Game Informer ha pubblicato un articolo dedicato a Horizon Forbidden West in cui svela nuovi dettagli sull'Aspidente, la creatura meccanica simile a un serpente che Aloy dovrà affrontare durante i suoi viaggi nell'Ovest Proibito.

L'Aspidente è stato presentato con il trailer di Horizon Forbidden West mostrato durante il corso dei The Game Awards 2021. È una creatura meccanica che ricorda una via di mezzo tra un cobra e un serpente a sonagli.

Nell'articolo di Game Informer, viene spiegato che l'Aspidente è in grado di sparare dei getti pressurizzati di acido grazie al serbatoio che si trova alla base della sua gola. Data la lunga gittata dei suoi attacchi, è altamente consigliato colpire il serbatoio con le frecce per impedire alla creatura meccanica di usare questo attacco.

L'acido tuttavia non è l'unico strumento di morte dell'Aspidente. Il sonaglio all'estremità della coda infatti è in grado di generare dei fulmini. Anche in questo caso, si può eliminare sul nascere questa minaccia colpendo ripetutamente questa parte e, una volta staccata, Aloy può usare il sonaglio come arma per attaccare le altre macchine. Allo stesso modo è possibile distruggere i nodi presenti nel collo dell'Aspidente, che emettono delle onde sonore in grado di stordire Aloy.

L'Aspidente uno dei nuovi nemici che Aloy dovrà affrontare in Horizon Forbidden West

Tuttavia anche senza le sue armi, l'Aspidente rimane un avversario formidabile grazie alla sua stazza e la sua grande agilità e può cogliere di sorpresa i giocatori con attacchi con la coda e pericolosi morsi. Sempre dall'articolo, apprendiamo che questa macchina cambia il pattern dei propri attacchi in base alla salute rimasta e inoltre può attorcigliarsi intorno a delle strutture, come ad esempio un pilastro di roccia, per ottenere un vantaggio tattico su Aloy. L'Aspidente a quanto pare è vulnerabile al fuoco, il ghiaccio e alle armi al plasma, quindi è bene attrezzarsi di conseguenza prima di iniziare lo scontro.

Nell'articolo di Game Informer, che potrete raggiungere tramite questo link, trovate anche una breve clip con alcune sequenze inedite con protagonista proprio l'Aspidente.

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West sarà disponibile in esclusiva per PS5 e PS4 a partire dal 18 febbraio 2022.

