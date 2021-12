Horizon Forbidden West: dettagli su missioni secondarie e upgrade di armi e abiti

Horizon Forbidden West si svela ancora dall'articolo di approfondimento sul nuovo numero di Game Informer con alcuni dettagli su missioni secondarie e upgrade di armi ed equipaggiamenti, oltre ad alcune altre informazioni che forniscono ulteriori indizi sul gioco.

Per quanto riguarda le attività e missioni secondarie, all'interno delle città e dei villaggi si possono trovare dei "Melee Pits", che offrono sfide da affrontare per mettere alla prova le proprie abilità in combattimento, in particolare per quanto riguarda lo scontro corpo a corpo e la capacità di eseguire combo.

Horizon Forbidden West, una delle nuove immagini del gioco

Non è chiaro ancora di cosa si tratti, ma sembrano delle arene che servono per allenarsi al combattimento.

Le missioni secondarie, ovvero le vere e proprie side quest, hanno ora ricompense più importanti che le rendono più interessanti e stimolano maggiormente il fatto di intraprenderle in modo da poter ottenere premi di notevole valore.

Il nuovo sistema di miglioramento e potenziamento di armi ed equipaggiamento, attraverso i banchi da lavoro, si basa su una maggiore focalizzazione nella necessità di raccogliere parti di macchine, dunque questo processo diventa indispensabile per l'upgrade, dovendo andare alla ricerca di specifici componenti.

Le armi hanno diversi livelli di upgrade: l'arco comune, per esempio, ha tre livelli di miglioramento che incrementano la potenza e danno la possibilità di sbloccare nuove tipologie di munizioni. Attraverso queste è possibile sbloccare le frecce acide, per fare un altro esempio, dunque pare che le munizioni non dipendano dal tipo di arco ma dagli upgrade effettuati.

Gli abiti possono essere migliorati da 3 a 5 volte: l'upgrade di questi produce una maggiore resistenza e incrementa le skill collegate, per esempio le abilità passive legate al recupero dell'energia vitale. Ieri abbiamo visto alcuni dettagli su abilità, specializzazioni e stili di combattimento e 5 nuove immagini del gioco per PS5 e PS4.