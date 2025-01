Horizon Forbidden West ha venduto meno del primo capitolo e la cosa ha sorpreso Shuhei Yoshida

In una recente intervista con Kinda Funny Games, l'ex-presidente di Sony Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, ha riferito che Horizon Forbidden West ha venduto meno rispetto al capitolo precedente, in maniera totalmente inaspettata per lui e presumibilmente anche per il resto di Sony, considerando gli sforzi profusi nella costruzione del seguito.

Yoshida, che ha lasciato PlayStation proprio questa settimana, dopo una lunga carriera di 31 anni all'interno della compagnia nipponica, ha svelato vari retroscena del suo lavoro e tra le cose che l'hanno stupito maggiormente, in questo caso in senso non proprio positivo, ci sono anche i risultati sul mercato di Horizon Forbidden West.

Non vengono considerate vendite deludenti, ovviamente, ma certo il secondo capitolo della serie pare abbia raggiunto risultati al di sotto delle aspettative, tanto da risultare sorprendente, se messo in prospettiva con il lavoro svolto.