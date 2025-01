Final Fantasy 7 Rebirth è Verificato per Steam Deck, si festeggia con un modello speciale a tema Chocobo

Per chi non lo sapesse, Valve ha un team che testa i giochi su Steam Deck. In base ai risultati, ottengono una certificazione sulla pagina di Steam come "Verificato" (perfettamente compatibile), "Giocabile" (potrebbe avere dei limiti o richiedere aggiustamenti) o "Non supportato" (non compatibile, ma non necessariamente ingiocabile).

Ecco a voi lo Steam Deck Chocobo

Per festeggiare la compagnia ha pubblicato un video in cui presenta un modello molto speciale di Steam Deck decorata a mo' di Chocobo. Indubbiamente non verrà ricordato per essere una variante molto sobria dell'handheld, dato che si presenta con una cover in finte piume gialle che ricopre l'intero corpo del dispositivo. La corona di piume sulla parte superiore e l'ornamento a mo' di becco di Chocobo su quella posteriore sono anche loro una bel tocco di classe, ma dubitiamo siano il massimo della comodità.

A ogni modo si tratta di una variante della console non ufficiale e che probabilmente non verrà messa in vendita, insomma un semplice omaggio ad accompagnare l'annuncio della piena compatibilità di Final Fantasy 7 Rebirth con Steam Deck. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile su Steam ed Epic Games Store a partire da giovedì 23 gennaio. Giusto oggi abbiamo visto anche un trailer dedicato ai preset grafici di questa versione.