Final Fantasy 7 Rebirth su PC ha ricevuto una grossa patch che aggiusta alcuni problemi con GPU AMD

Square Enix ha pubblicato la nuova grossa patch 1.00.3 per Final Fantasy 7 Rebirth su PC, che migliora diversi aspetti del gioco e in particolare corregge alcuni problemi rilevati con le schede video AMD in precedenza.

Si tratta di un download sostanzioso da oltre 18 GB su Steam, che introduce miglioramenti alla stabilità del gioco e alle performance, oltre a correggere numerosi inconvenienti e bug rilevati, dunque al momento sembra essere un aggiornamento prevalentemente correttivo.

In particolare, l'update dovrebbe eliminare alcuni crash che emergevano utilizzando alcune GPU di AMD in precedenza, oltre a ridurre un po' lo spazio richiesto dal gioco nel trasferimento su Steam Deck, cosa che può risultare molto utile.