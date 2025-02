I giocatori PC hanno resistito alla tentazione di realizzare delle nude mode per Final Fantasy 7 Rebirth? No

Nemmeno a dirlo, i giocatori PC si sono messi una mano sul cuore e non hanno dato minimamente retta all'editore giapponese, tanto che ormai su Nexus Mods ce ne sono già di dedicate a Tifa, Aerith e agli altri personaggi. In realtà non ce ne sono ancora al livello di Final Fantasy 7: Remake, ma la strada è quella giusta.

Sicuramente ricorderete che Square Enix ha chiesto più volte ai giocatori PC di non realizzare nude mod dei suoi giochi, tra cui anche il recentissimo Final Fantasy 7 Rebirth . Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, le nude mod sono delle mod che rendono più sexy i personaggi, arrivando a spogliarli nei casi più estremi.

Qualche esempio di mod

Ad esempio la mod "Jiggle physics for Tifa - Standard - Sleeveless - Barefoot - Majestic Glamour" di Benjilot modifica la fisica dei seni di Tifa, per renderla più realistica, la fa girare scalza e la dota di vestiti più succinti. La mod "Short skirt with patterned lace hem for Aerith standard outfit" di peek6 riduce invece le dimensioni della gonna di Aerith, mentre la mod "Pink lace panties for Aerith short skirt with patterned lace hem" di peek6 dota Aerith di un paio di mutandine rosa trasparenti.

Aerith con la gonna corta

La mod "Jiggle Physics for Tifa" di mintyfresco ritocca la fisica dei seni della barista più amata dai videogiocatori, mentre la mod "Tifa Majestic Glamour no undershirt" di Benjilot le cambia gli abiti per renderla più provocante. Infine, la mod "Tifa Nipple Imprint on Standard and Beach Outfit" di UburUbur mette in evidenza i capezzoli della ragazza.

Ce ne sarebbero anche altre, ma possiamo accontentarci.

Aggiornamento: abbiamo aggiornato la notizia per via di un errore commesso di cui chiediamo scusa. Avevamo infatti scambiato alcune mod di Final Fantasy VII Remake per mod di Final Fantasy VII Rebirth.