GTA Online sarà abbandonato dopo l'arrivo di GTA 6? Take-Two dice qual è il suo approccio

L'uscita di GTA 6 è molto attesa, ma porta con sé un problema: GTA Online . La componente multigiocatore è una delle fonti di guadagno maggiori per Rockstar Games e Take-Two, ma ancora non è chiaro come sarà gestita dopo l'arrivo del nuovo gioco.

Le parole di Take-Two su GTA Online

IGN USA ha chiesto proprio questo al CEO di Take-Two - Strauss Zelnick - che ha dato una classica non-risposta, che comunque suona come una promessa.

"Farò solo un discorso teorico, perché non ho intenzione di parlare di un progetto particolare quando non è stato fatto un annuncio", ha esordito Zelnick. "Ma in generale, supportiamo le nostre proprietà fino a quando i consumatori sono coinvolti in quei titoli. Ad esempio, abbiamo pubblicato NBA 2K Online in Cina, nel 2012 se non sbaglio. E poi abbiamo pubblicato NBA 2K Online 2 in Cina nel 2017. Se non mi confondo. [E in quell'occasione] non abbiamo chiuso Online 1. Entrambi sono ancora sul mercato, sono attivi e hanno un pubblico enorme. Quindi abbiamo dimostrato la volontà di supportare i titoli 'legacy' quando la comunità rimane attiva su di essi".

Ciò che l'ultima frase suggerisce è che Take-Two supporterà GTA Online fintanto che ci saranno giocatori (e guadagni). Chiaramente per ora è una speculazione, visto che Zelnick stesso non prova nemmeno a citare GTA nel discorso, in quanto ancora non sono stati confermati dettagli a riguardo. Si dice comunque che GTA 6 potrebbe uscire in due versioni: una completa con la storia e una con il solo GTA Online.