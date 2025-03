Rockstar Games vi paga 3 milioni di dollari se tornate a giocare a GTA Online

Ovviamente parliamo di dollari di GTA, non soldi reali , ma è comunque una buona offerta, se non fosse ovviamente che dovete rispettare una precisa lista di condizioni.

Se è da un po' di tempo che non giocate a GTA Online , Rockstar Games vuole assolutamente che torniate all'interno del videogioco e per convincervi vi offre tre milioni di dollari .

Come richiede i tre milioni di dollari di GTA Online

Vediamo come fare per richiede i tre milioni di dollari.

I giocatori devono avere l'account di Rockstar Games collegato alla propria piattaforma da gioco

È necessario non aver fatto un accesso da almeno 60 giorni

L'account deve essere incensurato: qualsiasi ban o sospensione passata vi rende non idonei

Non dovete aver già attivato questa promozione

Le auto non mancano in GTA Online

Se rispettate queste condizioni, potete richiede un milione di dollari tramite il sito ufficiale, che saranno depositati nel conto del giocatore in-game entro 72 ore.

Vi starete però domando perché solo un milione se quelli promessi erano tre. Beh, la fregature è che altri 500.000 GTA$ sono esclusivi dei membri di GTA +. Infine, il rimanente milione e mezzo sarà donano solo a chi acquista una carta di categoria Great White, Whale o Megalodon Shark.

In breve, se non volete spendere un singolo centesimo otterrete un milione di dollari per GTA Online, ma è comunque una cifra accettabile visto che dovete solo fare un paio di click. Se stavate pensando di tornare nel gioco dopo una pausa, potete sfruttare l'occasione.

Vi segnaliamo infine che il secondo trailer di GTA 6 sarebbe in arrivo a breve e questa volta la fonte è più credibile.